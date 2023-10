Disperso sulla via Francigena, ancora nessuna traccia del 70enne. Le ricerche vanno avanti

Sono andate avanti tutta la notte per poi proseguire questa mattina, e sono ancora in corso, le ricerche del 70enne di origini irlandesi disperso sulla via Francigena e di cui non si hanno più notizie da giorni ormai. Le operazioni coordinate dai vigili del fuoco non si sono mai fermate dalle 12 di ieri, sabato 30 settembre, quando sono stati allertati i soccorsi ed è stata messa in piedi una vera e propria task force.

E’ stato lo stesso anziano, che non parla bene l’italiano, a dare l’allarme intorno a mezzogiorno dicendo di essersi perso lungo la via Francigena. Da quanto appreso l’uomo è stato visto l’ultima volta lo scorso giovedì quando ha lasciato il B&B a Sezze dove alloggiava; la sua intenzione, come fanno molti pellegrini, era quella proprio di attraversare la via Francigena, ma al momento non è ancora chiaro quando abbia iniziato il percorso, come anche se sia ferito. L’ultimo contatto con lui risale quindi alle 12 di ieri, poi il suo cellulare si è spento perché scarico e non è stato più possibile rintracciarlo.

Da ieri quindi le ricerche vanno avanti incessantemente coordinate dai vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche carabinieri delle diverse Stazioni della zona dei Lepini e i carabinieri forestali, insieme al personale del soccorso alpino, ai volontari della protezione civile e ai sanitari del 118. Per tutta la notte l’area di ricerca, una vasta zona tra Sezze, Suso e Sermoneta, è stata sorvolata da un elicottero S.A.R. (Search and Rescue) dell'Aeronautica Militare intervenuta in supporto. I vigili del fuoco sono presenti con una Unità di Comando Locale, che nella notte si è spostata da Sermoneta a Sezze dove ora c’è il punto di raccolta dei soccorritori, e hanno operato con il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e con una squadra operativa territoriale da Latina per le ricerche a terra. In supporto sono giunti anche il nucleo cinofili dal Comando di Rieti, gli specialisti del Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto con i droni dal Comando di Roma e un elicottero del reparto volo di Ciampino che ieri ha sorvolato la zona, in collaborazione con un elicottero della guardia di finanza, fino al tramonto.

Le operazioni di ricerca sono poi andate avanti per tutta la notte sempre con l'ausilio anche dei mezzi aerei, ma con esito negativo; continueranno ancora anche nella giornata di oggi.