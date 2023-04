Perde l’orientamento lungo la via Francigena, soccorsi anche con l’elicottero

Sono intervenuti i vigili del fuoco anche con un mezzo aereo nel pomeriggio di oggi, domenica 16 aprile, per soccorrere un uomo che si è perso mentre percorreva la via Francigena. La zona in cui si sono concentrate le operazioni è quella compresa tra i comuni di Sezze e Sermoneta.

Come comunicano dal Comando provinciale, i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra di terra e con il Drago 141 del reparto di volo di Ciampino, con il supporto anche dei sanitari del 118 e dei carabinieri forestali.

L’uomo, di circa 60 anni di Napoli, ha lanciato l'allarme appena si è reso conto di aver perso l’orientamento mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Stando alle comunicazioni avute telefonicamente, fanno sapere ancora dai vigili del fuoco, è apparso in stato di apprensione ma in buono stato di salute. Fortunatamente, durante le ricerche, l’uomo è riuscito autonomamente a raggiungere una abitazione e da lì è stato accompagnato presso la caserma dei carabinieri di Sezze e successivamente è stato visitato dai sanitari del 118.