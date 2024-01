Donna muore di meningite al Goretti: i familiari donano gli organi

Un altro prelievo di organi all'ospedale Goretti di Latina, il secondo dall'inizio del nuovo anno. Una donna di 64 anni del capoluogo è deceduta a causa di una meningite pneumococcica. Era arrivata in ospedale circa una settimana fa ma con il passare dei giorni le sue condizioni sono via via peggiorate e la paziente è stata trasferita nel reparto Rianimazione. Lunedì è arrivata la diagnosi di morte cerebrale e a quel punto i familiari, informati dai medici di questa possiibilità, hanno acconsentito a donare gli organi.

Si sono quindi attivate le procedure conseguenti alla dichiarazione di morte cerebrale e poi si è proceduto al prelievo di fegato e reni, accettati dal policlinico Gemelli per essere messi a disposizione di pazienti in attesa di trapianto.

Nei giorni scorsi un paziente di 70 di Sermoneta era deceduto per un aneurisma addominale e anche in quel caso i familiari hanno deciso di donare gli organi. E' stato quindi effettuato un prelievo del fegato, messo a disposizione dell'ospedale San Camillo di Roma.