Guardia di finanza generosa: seconda giornata di donazione del sangue

Una nuova giornata di solidarietà con protagonista la Guardia di finanza pontina. Questa mattina i finanzieri del Gruppo di Formia, dei reparti limitrofi e del Centro Navale del Corpo hanno donato il sangue all’interno della caserma A. Cerrato dove è stata appositamente allestita un’idonea struttura dall’Avis provinciale di Latina.

L’iniziativa “Fiamme Gialle e Gene...rosse” è stata promossa dal Comando provinciale nell’ambito delle attività di solidarietà sociale a favore della collettività, in collaborazione con la Asl di Latina e la direzione dell’Unità Operativa Complessa Medicina Trasfusionale DEA II e I dell’Ospedale Santa Maria Goretti, oltre che ovviamente con l’Avis, che ha messo a disposizione personale medico e infermieristico specializzato e due autoemoteche, che hanno stazionato nel cortile interno della caserma.

L’iniziativa di donazione del sangue di oggi, che segue quella del14 marzo presso la sede di Latina, ha visto una grande adesione tra le fiamme gialle del sud-pontino appartenenti a tutti le categorie come ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri, che hanno partecipato con vivo e sincero entusiasmo e un profondo senso di solidarietà.

Nel corso delle attività sono state illustrate le modalità e l'importanza della donazione di sangue, contribuendo ad accrescere ulteriormente la consapevolezza dei volontari sulla bontà e l’importanza del loro gesto e un ringraziamento per l'iniziativa e stato espresso nei confronti del Comando provinciale di Latina sia dal direttore generale dell’Asl di Latina Silvia Cavalli che dal direttore dell’U.O.C.M.T. dell’ospedale Goretti, il dottor Francesco Equitani. Sono state inoltre ribadite le modalità e le tempistiche per poter effettuare le donazioni che, com’è noto, possono essere distribuite sino 4 volte l'anno a intervalli di 90 giorni, auspicando che l’esempio fornito dai militari delle fiamme gialle nelle due “sessioni” possa essere di sprono alla collettività in modo da contribuire a promuovere e diffondere la cultura della donazione quale atto volontario, gratuito ed espressivo di altruismo, generosità e profonda sensibilità.

Nelle due giornate di raccolta hanno donato 56 militari, assicurando un’importante “riserva” di sangue da destinare a chi ne ha bisogno. “La forte partecipazione dimostrata dalle fiamme gialle - commentano dal Comando provinciale - testimonia, anche in questa occasione, la costante vicinanza del Corpo alla comunità e un elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio ma anche nella disponibilità a un gesto, come quello della donazione, semplice e disinteressato ma indispensabile per garantire le cure, dare speranza e aiutare le persone che legano la propria sopravvivenza alle disponibilità di sangue e i loro cari”. Il percorso di collaborazione tra Guardia di finanza, Asl e Avis proseguirà al fine di garantire un supporto e un contributo costante su cui fare sempre affidamento.