Il grande cuore delle fiamme gialle pontine: settimana dedicata alla donazione di sangue

E’ stata ripetuta anche questa settimana l’iniziativa “Fiamme Gialle e Gene…rosse”, due giornate che sono state dedicate dalla Guardia di finanza alla donazione di sangue. Sono state svolte il 6 e il 9 novembre presso le caserme di Palazzo M a Latina e “A. Cerrato” di Formia con la partecipazione di un cospicuo numero di finanziari. Le due giornate hanno fatto seguito a quelle già effettuate a marzo e aprile nell’ambito delle attività di solidarietà sociale a favore della collettività e di un progetto promosso dal Comando provinciale in collaborazione con l’Asl di Latina, la direzione dell’Unità Operativa Complessa Medicina Trasfusionale dell’ospedale Goretti e dell’Avis di Latina.

L’evento ha raccolto ampia adesione tra le fiamme gialle pontine che hanno partecipato con vivo e sincero entusiasmo e profondo senso di solidarietà raggiungendo, nonostante il periodo dell’anno insidiato dai malanni di stagione, il considerevole numero di 31 donazioni, grazie anche al contributo dei militari del Centro Navale di Formia.

Le donazioni si sono svolte nel cortile interno della caserma Savarese del Comando provinciale Latina e in quello della caserma “A. Cerrato” di Formia, dove sono state allestite due autoemoteche dell’Avis in presenza di personale medico e infermieristico specializzato. Tra i donatori ci sono stati appartenenti a tutti le categorie: ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri. Nel corso delle attività sono state tra l’altro illustrate le modalità e l'importanza della donazione di sangue, contribuendo ad accrescere ulteriormente la consapevolezza dei volontari sulla bontà e l’importanza del loro gesto. Sono state inoltre ribadite le modalità e le tempistiche per poter effettuare le donazioni che, come noto, possono essere distribuite sino 4 volte l'anno a intervalli di 90 giorni.

Parole di sincero ringraziamento per l’evento sono state espresse al Comando provinciale di Latina dal responsabile Sanitario DdR AVIS Provinciale di Latina Gianmarco Rea, auspicando che l’esempio fornito dai militari delle fiamme gialle nelle due “sessioni” possa essere di sprono alla collettività in modo da contribuire a promuovere e diffondere la cultura della donazione quale atto volontario, gratuito ed espressivo di altruismo, generosità e profonda sensibilità.

“La forte partecipazione dimostrata dalle fiamme gialle testimonia, anche in questa occasione - commentano dal Comando provinciale di Latina -, la costante vicinanza del Corpo alla comunità e un elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio ma anche nella disponibilità a un gesto, come quello della donazione, semplice e disinteressato ma indispensabile per garantire le cure, dare speranza e aiutare le persone che legano la propria sopravvivenza alle disponibilità di sangue e i loro cari”.