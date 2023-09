Tragedia al lido: donna accusa un malore e muore in mare

Tragedia sul lungomare di Latina, dove una donna è morta per un improvviso malore mentre era in mare. E' accaduto questa mattina, martedì 5 settembre, su un tratto di spiaggia nei pressi dello stabilimento Cancun. Alcuni bagnanti hanno visto il corpo della donna in acqua e hanno allertato i bagnini che l'hanno portata a riva cercando di rianimarla. Intanto, è scattata l'immediata segnalazione al 118, intervenuto con un'ambulanza e personale medico.

Sul posto è stato attivata anche un'eliambulanza per un eventuale trasferimento rapido della donna, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Per la signora non c'è stata nessuna speranza. Per gli accertamenti del caso sono intervenute anche le pattuglie della squadra volante e i militari della guardia costiera. La vittima è una 67enne che, a quanto risulta, frequentava abitualmente il lido. All'interno di una borsa lasciata sulla spiaggia sono stati ritrovati i suoi documenti.

Un altro intervento di soccorso si è registrato sempre, a Latina, verso uno stabilimento di Foce Verde, dove un uomo che era in difficoltà in mare è stato soccorso dagli assistenti bagnanti, portato a riva e poi affidato alle cure del 118.