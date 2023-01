Vaga di notte tra le auto in corsa sull’Appia: donna di 75 anni salvata dai finanzieri

Momenti di paura per un’anziana di 75 anni tratta in salvo dai finanzieri mentre in stato confusionale e di notte vagava tra le auto in transito sull’Appia. E’ accaduto tra i territori di Fondi e Terracina dove provvidenziale si è rivelato l’intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza che era impegnat in quel momento in un servizio di perlustrazione e controllo del territorio

I militari della Compagnia di Fondi si sono subito resi conto della criticità della situazione e dell’evidente pericolo per l’incolumità della signora; dopo aver bloccato il traffico sono riusciti così a trarla in salvo. La donna, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha poi raccontato loro di essersi allontanata da Terracina percorrendo a piedi oltre 10 chilometri e di aver perso l’orientamento. L’intervento di soccorso, reso particolarmente difficoltoso e rischioso anche per l’incolumità degli stessi finanzieri a causa del traffico e della scarsa visibilità dovuta alle avverse condizione meteo e all’oscurità della tarda ora, è stato provvidenziale per assistere la signora, facendola scampare da più gravi conseguenze, e per evitare incidenti con il coinvolgimento di altre persone e auto.

La 75enne, dopo essere stata identificata, assistita e tranquillizzata, è stata poi portata presso gli uffici della Compagnia della Guardia di Finanza di Terracina dove è stata accolta e visitata dai sanitari del 118, già allertati dai militari. Avvisati quindi i congiunti, la signora è stata poi accompagnata presso la propria residenza.