“Donne, una Rete per uscire dalla violenza”: l’incontro a Latina

“Donne, una Rete per uscire dalla violenza”: questo il titolo del convegno che si terrà mercoledì 9 marzo a Latina preso la Curia Vescovile a Latina. L’iniziativa, in programma proprio a ridosso della Giornata internazionale dei diritti della donna, è stata organizzata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Latina, in collaborazione con Soroptimist International Club di Latina.

L’evento vedrà la partecipazione di personale dell’Arma e l’intervento di qualificati conferenzieri (nella locandina in basso l’intero programma), e si potrà seguire in diretta sul canale 12 Lazio Tv e in streaming su streaminglaziotv.it.

Alla conferenza che avrà inizio alle 10 assisterà anche una rappresentanza degli studenti di tutti gli istituti superiori di Latina.