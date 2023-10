Nascondeva in casa più di 100 dosi di cocaina il giovane di 28 anni di origini albanesi arrestato dai carabinieri a Pomezia.

L’operazione nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio dei militari della Stazione di Torvajanica finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa.

Nello specifico, i carabinieri, mentre stavano passando in via Rumenia hanno notato il ragazzo che, uscito dalla propria abitazione, camminava con atteggiamento sospetto verso un'altra casa, dirigendosi verso il piano seminterrato. Insospettiti dalle circostanze hanno deciso di fermarlo; il 28enne è stato così sottoposto a una perquisizione e trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e 450 euro in contanti.

Gli accertamenti sono poi perseguiti anche nell’abitazione dove sono state rinvenute e sequestrate altre 108 dosi della stessa sostanza e varie pasticche colorate di droga sintetica; non solo, ma i carabinieri hanno anche trovato materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e altri 745 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura di Velletri, è stato condotto presso la casa circondariale in attesa della convalida.