È morto il dottor Augusto Onori, ortopedico all'Icot e al Santa Maria Goretti

È scomparso nei giorni scorsi il dottor Augusto Onori, medico di medicina generale, specialista in Ortopedia: per oltre dieci anni è stato membro del direttivo della sezione pontina della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Tra i meriti del dottor Onori quello di aver portato la Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) a Latina negli anni '80: è stato inoltre tra i fondatori della squadra di pallacanestro AB Latina nel 1968 e, ovviamente, medico della formazione. Da giovanissimo ha cominciato a lavorare nella clinica del dottor Mattia Pompili per poi rivestire ruoli all'Icot e all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: strutture che oggi ne piangono la scomparsa.