Nella tasca nasconde hashish e soldi, altra droga fiutata in casa dal cane Odina: arrestato

Fermato in auto è stato trovato in possesso di hashish, con altra droga è stata poi rinvenuta nel corso di una perquisizione anche nella sua abitazione. Così un uomo è stato arrestato dalla polizia nella giornata di ieri nell’ambito dello straordinario servizio di controllo del territorio che ha interessato l’intera città.

L’uomo, con numerosi precedenti tra i quali detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, era insieme ad un’altra persona quando l’auto su cui viaggiavano, una Bmw, è stata fermata per un controllo dalla Squadra Volante in una via del centro. Durante i primi accertamenti ha manifestato particolare agitazione e insofferenza tanto da indurre i poliziotti a sospettare che potesse nascondere qualcosa di illecito. E’ stata così eseguita una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire occultato nella tasca del pantalone un pacchetto di sigarette con all’interno un involucro contenente hashish e nell’altra denaro in contante per un totale di 355 euro e un telefono cellulare.

La perquisizione, con l’ausilio del cane antidroga Odina di Nettuno, è stata quindi estesa anche all’abitazione dell’uomo dove in camera da letto è stato trovato un sacchetto di plastica contenente marijuana e accanto un involucro di cellophane contenente un panetto di hashish. In un altro vano è stato rinvenuto diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente costituito da tre paia di forbici, un rotolo di nastro isolante di colore nero, un rotolo di cellophane colore trasparente ed un coltello con manico in plastica e lama intrisa di hashish, e un involucro in cellophane contenente alcuni grammi di cocaina in forma solida.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; per lui l’Autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida..