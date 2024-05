Fiumi di droga in carcere, hashish e cocaina nascosti tra gli affettati sottovuoto: 33 arresti

Fiumi di droga nel carcere di Velletri, da gennaio a giugno del 2023, per un volume di affari di 80mila euro. Un'articolata attività di indagine, portata avanti dai carabinieri della compagnia di Velletri, ha consentito di ricostruire un collaudato sistema che consentiva di portare droga nella struttura carceraria all'interno di pacchi destinati ai detenuti. Hashish e cocaina destinati a soddisfare il fabbisogno di alcuni o a essere venduti ad altri detenuti dopo che i parenti avevano pagato il dovuto su carte prepagate.

I militari di Velletri hanno così dato esecuzione a un'ordinanza cautelare nelle province di Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina e Chieti. Sono 33 le persone coinvolte, 11 delle quali finite in carcere e 22 agli arresti domiciliari, accusate a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Sedici arresti sono stati notificati già in carcere.

Come accertato nel corso dell'attività investigativa, la droga veniva occultata insieme a generi alimentari confezionati sottovuoto e a beni di prima necessità. Gli ordini venivano pagati tramite ricariche su carte prepagate da parte di figli, mogli, fidanzate, fratelli, altri parenti e amici dei detenuti, che rendevano il sistema sempre più complesso da tracciare. I parenti del detenuto cliente effettuavano ricariche sulle carte di terze persone che poi a loro volta giravano i soldi a collaboratori dei pusher, per poi far arrivare il denaro ai fornitori.

In carcere sono finiti tre uomini di Anzio, mentre ai domiciliari altre quattro persone, sempre di Anzio, tra cui due donne. Agli arresti domiciliari anche messinese di 60 anni residente a Latina, un romano di 46 anni e un marocchino di 25 entrambi residenti ad Aprilia, un 33enne e un 28enne di Aprilia.