Trovata droga nel locale: sospensione della licenza e chiusura per 15 giorni

Quindici giorni è la durata della sospensione della licenza disposta dal questore di Roma per un locale di Anzio, di cui è stata disposta la contestuale chiusura. Il provvedimento arriva dopo l'esame dell’istruttoria redatta dalla divisione di polizia amministrativa sulla base delle risultanze investigative del commissariato di polizia Anzio-Nettuno.

Durante vari interventi effettuati presso un locale di zona, i poliziotti hanno riscontrato diverse criticità: in una circostanza, a seguito di accertamenti amministrativi, hanno trovato, nascosta nella parte superiore dell’infisso della porta di ingresso, una dose di hashish e all’esterno, nelle immediate vicinanze, 65 grammi tra hashish e marijuana. In un’altra occasione gli agenti dello stesso ufficio sono intervenuti per sedare una rissa tra extracomunitari, tutti avventori del locale, armati di bastoni e coltelli e trovati anche in possesso di cocaina. Infine, durante diversi controlli sono stati identificati clienti con diversi precedenti di polizia. A dare esecuzione al provvedimento sono stati gli stessi agenti del commissariato di Anzio- Nettuno che hanno affisso sulla porta del locale il cartello con la dicitura: "Chiuso con provvedimento del questore di Roma".