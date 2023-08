Fermati e controllati dai carabinieri, nascondevano un etto e mezzo di cocaina

Fermati e trovati in possesso di oltre un etto e mezzo di droga sono stati arrestati. Le manette sono scattate per un 59enne e un 52enne, entrambi della provincia di Caserta finiti nella rete dei controlli dei carabinieri a Gaeta.

E’ questo uno dei risultati dei servizi intensificati su tutto il territorio di competenza da parte militari della Compagnia di Formia. I due sono stati fermati dai carabinieri e sottoposti a un controllo in via del Colle; nel corso degli accertamenti sono stati rinvenuti 153,40 grammi di cocaina, alcuni dei quali già divisi in dosi.

Tutto è stato sequestrato mentre l’uomo e la donna sono stati arrestati e devono rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.