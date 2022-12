Sequestrati 4 etti di cocaina e 5mila euro. Droga trovata in auto e in casa: come era stata nascosta

Oltre quattro etti di droga e 5mila euro in contanti sequestrati, e un arresto: questo il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri nel territorio di Cori a conclusione di un mirato servizio che rientra nelle strategie di contrasto ai reati in materia di stupefacenti richieste dal comando provinciale e pianificate con il Reparto Territoriale di Aprilia.

Nelle specifico nella serata di ieri, domenica 18 dicembre, i militari della stazione di Cori hanno sottoposto ad un controllo un uomo di 35 anni del posto fermato mentre era alla guida della sua auto. Ed è stato durante la perquisizione che i carabinieri hanno fatto la scoperta: è stato infatti rinvenuto un paio di scarpe nelle cui suole era stato ricavato uno scomparto pensato per occultare due telefoni cellulari con le relative sim card. Ma non solo.

Da un più approfondito accertamento, condotto anche con l’ausilio dell’unità cinofila dei carabinieri di Roma Ponte Galeria, è stato scoperto che l’auto era dotata di uno scomparto nascosto e accessibile mediante l’azione manuale di una combinazione di leve magnetiche e ricavato nella plancia dell’abitacolo al cui interno è stato rinvenuto un involucro contenetene 50 grammi di cocaina.

Particolari questi che hanno spinto i carabinieri a proseguire i controlli anche con una perquisizione domiciliare in casa dell’uomo nel corso della quale sono stati trovati anche altri 360 grammi sempre di cocaina, destinati alla successiva vendita, oltre al materiale per il taglio il confezionamento dello stupefacente e la somma di 5mila euro in contanti ritenuti il probabile presento dell’attività di spaccio.

Tutto quanto è stato trovato è finito sotto sequestro mentre il 35enne è stato arrestato.