Nel corso del controllo, uno dei passeggeri è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina e nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 10 grammi della medesima sostanza stupefacente.

L’operazione nei giorni scorsi quando i militari della Stazione di Torvajanica, impegnati in un servizio perlustrativo nella zona di Campo Ascolano, mentre stavano passando sulla via lago Maggiore hanno fermato un'auto sospetta che viaggiava con cinque soggetti a bordo, risultati poi essere di nazionalità albanese.

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: questo il reato per il quale è stato arrestato dai carabinieri di Pomezia un uomo di 33 anni di origini albanesi.

In giro in auto con la cocaina, in casa i carabinieri gli trovano altra droga