Tentano la fuga e attirano l’attenzione dei carabinieri: in casa quasi un etto di hashish

Due giovani, entrambi residenti ad Anzio, sono stati arrestati al termine di un controllo durante il quale sono stati trovati in possesso di droga. Il servizio è stato effettuato dai carabinieri ad Artena, in una zona rurale della città, nell’ambito di un’attività disposta dalla Compagnia di Colleferro finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio, i militari i militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm, come riporta FrosinoneToday, hanno notato uno strano atteggiamento da parte dei due giovani, di cui uno di nazionalità albanese (già gravato da un decreto di espulsione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo), mentre parlavano all’esterno di un’auto e che, alla vista della pattuglia, sono risaliti frettolosamente a bordo del veicolo tentando di allontanarsi.

Un tentativo di fuga che presto si è rivelato vano; fermati sono stati identificati mostrando subito agitazione; un particolare che ha ancora di più attirato l’attenzione dei carabinieri che nel corso di più accurati controlli hanno rinvenuto non lontano dall’auto un involucro con 5 dosi di cocaina dal peso complessivo di 2,5 grammi. La successiva perquisizione eseguita presso la loro abitazione ha permesso di trovare anche 73 grammi di hashish, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento.

La droga sottoposta a sequestro sarà inviata al laboratorio per le analisi tecniche. Per entrambi i ragazzi è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.