Controllato vicino alla stazione, 29enne trovato con dosi di droga pronte da spacciare

Trovato in possesso di droga già divisa in dosi pronte da spacciare è finito agli arresti: è accaduto ad un giovane di 29 anni fermato e controllato dai carabinieri presso la stazione ferroviaria Lido di Lavinio.

E’ accaduto nel fine settimana appena trascorso nell’ambito di un'attività disposta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio. Durante un servizio in abiti civili, finalizzato proprio al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno notato il giovane di origini nordafricane, noto per i suoi precedenti, nei pressi del parcheggio della stazione mentre, con fare guardingo e sospettoso, si è chinato a raccogliere in mezzo alle foglie secche un piccolo involucro trasparente.

Insospettiti i carabinieri hanno deciso di intervenire e, a seguito di perquisizione personale, hanno trovato nella disponibilità del ragazzo circa 6 grammi di cocaina e uno di hashish pronti per la vendita, come confermato da alcuni suoi acquirenti presenti sul posto. Inoltre, è stata sequestrata anche la somma in contanti di 100 euro e materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestato per spaccio di stupefacenti, dopo il fotosegnalamento e gli atti di rito, il 29enne è stato temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Anzio, in attesa del rito direttissimo.