Fermato dai carabinieri per un controllo butta la droga dal finestrino

Un giovane di 27 anni residente ad Aprilia è stato arrestato dai carabinieri ad Anzio dopo essere stato trovato in possesso di droga.

E’ accaduto in località Lavino dove una pattuglia era impegnata in un posto di controllo. Nello specifico, in via Stella Marina i militari hanno fermato l’auto con a bordo il giovane di origini albanesi che prima di fermare la marcia ha lanciato dal finestrino un piccolo involucro in plastica. I carabinieri, notato il gesto, hanno recuperato il sacchetto all’interno del quale c’erano 11 dosi di cocaina. Il ragazzo è stato arrestato e, a seguito del rito direttissimo, il suo arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma presso la Stazione Carabinieri di Aprilia, dove risiede.

Sempre ad Anzio i carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hanno arrestato anche un 20enne di origini nordafricane gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato nei pressi della stazione mentre scendeva da un’auto e si disfaceva di un sacchetto in plastica. Subito fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 80 grammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, cocaina e crack. Nella vettura, invece, i carabinieri hanno rinvenuto due coltelli a serramanico, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Al termine del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Anzio.