Servizi antidroga dei carabinieri: sequestrati quasi tre etti di hashish, due arresti

Hanno portato al sequestro di quasi tre etti di droga e all’arresto di due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i servizi dei carabinieri degli ultimi giorni nella zona di Pomezia.

Si tratta di due distinti interventi nel corso dei quali i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno fermato un 50enne e un giovane di 18 anni, entrambi mentre erano a bordo di un monopattino elettrico e sottoposti a un controllo.

Nello specifico il 50enne, fermato in via Santo Domingo, è stato trovato in possesso di 95 grammi di hashish e della somma contante di 70 euro. E’ stata poi la successiva perquisizione domiciliare a permettere di rinvenire e sequestrare ulteriori 90 grammi della stessa droga e la somma contante di 250 euro, per i carabinieri il verosimile provento dell'attività delittuosa.

Il 18enne invece è stato controllato in via del Mare e trovato in possesso di 107 grammi di hashish.