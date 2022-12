Durante i controlli dall’auto esce odore di hashish: giovane nasconde mezzo etto di droga

Durante i controlli dall’auto esce un forte odore di hashish: così un giovane è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti e poi alla fine arrestato dai carabinieri perchè trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. E’ accaduto nella zona di Nettuno dove a finire in manette, in flagranza di reato, è stato un ragazzo di 26 anni

L’operazione è stata condotta dai militari della locale Stazione che durante il servizio perlustrativo hanno proceduto al controllo di un veicolo fermo a bordo della strada. Appena il conducente ha abbassato il finestrino subito si è sentito un forte odore di hashish. Particolare che ha spinto i carabinieri a perseguire gli accertamenti con una perquisizione veicolare durante la quale sono stati rinvenuti circa 42 grammi di droga divisi in dosi di varie dimensioni.

La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione del 26enne dove sono stati trovati altri tre panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 300 grammi, un bilancino e materiale da confezionamento nonché la somma di 440 euro, posta sotto sequestro poiché ritenuta provento di attività illecita.

Il giovane, un operaio incensurato originario della zona, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e tradotto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo, disposto dall'Autorità giudiziaria, al termine del quale l'arresto è stato convalidato e, nella stessa sede, il ragazzo ha patteggiato la condanna di due anni di reclusione e la multa di 6mila euro, con pena sospesa