In casa di un 17enne i carabinieri trovano 8 chili di marijuana e un fucile a canne mozze

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione abusiva di armi: queste le accuse di cui deve rispondere un giovane di 17 anni arrestato dai carabinieri a Nettuno.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio che, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un'auto, in via Taglio delle Cinque Miglia al cui interno hanno rinvenuto, nel corso degli accertamenti, 94 grammi di hashish.

Il controllo si è così esteso anche all’abitazione dell’indagato, e durante una perquisizione sono stati trovati, e sottoposti a sequestro, altri 8 chili di marijuana, divisi in grandi buste da circa un chilo, e fucile del tipo doppietta a canne mozze, illegalmente detenuto, insieme al relativo munizionamento composto da 30 cartucce calibro 12.

Arrestato il 17enne al termine delle formalità di rito è stato portato presso il centro di prima accoglienza per minori di Roma.