Controllata nel parcheggio di un supermercato e trovata con la droga nascosta nel reggiseno

C’è anche una donna della provincia di Latina tra le 6 persone arrestate negli ultimi due giorni nella Capitale nell’ambito di una serie di controlli antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Roma.

La donna, una 47enne senza fissa dimora, incensurata e senza occupazione è accusata di detenzione ai fini di spaccio. Nello specifico, nel corso di un servizio dei militari è stata notata da una pattuglia nel parcheggio di un noto store di via di Settebagni, in zona Bufalotta, mentre era a bordo della propria utilitaria.

Controllata e sottoposta a una perquisizione è stata trovata in possesso di 14 pallette di cocaina, dosi anche di hashish nel reggiseno e 150 euro in denaro contante. Al termine degli accertamenti per lei è scattato l’arresto.