Controllati dai carabinieri e trovati con dosi di metanfetamina. Sequestrato oltre un etto di droga

C’è anche un giovane della provincia di Latina tra le 11 persone che sono state arrestate nel corso del fine settimana nella Capitale dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma per reati collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo di 20 anni pontino insieme a un 19enne di Frosinone - entrambi già noti alle forze dell’ordine -, sono stati fermati per un controllo dai militari della Stazione Roma Nomentana in via Guido Mazzoni. Sottoposti ad accertamenti sono stati trovati in possesso di 360 dosi di metanfetamina per un peso complessivo di 113 grammi, un involucro di 46 grammi della medesima sostanza e alcune dosi di hashish.

Tutto è stato posto sotto sequestro mentre per i due ragazzi è scattato l’arresto.

Sempre nella Capitale, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto delle irregolarità in materia della circolazione stradale e volto a prevenire incidenti, è stata denunciata una donna sempre di Latina. La 57enne a un posto di blocco è stata sorpresa alla guida di un'auto con il tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito.