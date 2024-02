“Non vergognatevi di chiedere aiuto”: l’appello alle donne dopo il duplice femminicidio di Cisterna

Due donne uccise e una scampata miracolosamente alla morte. E’ la tragedia che nel pomeriggio di ieri si è consumata in una villetta in via Monti Lepini a Cisterna dove il finanziere Christian Sodano ha ucciso Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente madre e sorella di Desirée, la sua fidanzata che è riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi prima in un bagno, poi in una camera e nascondendosi infine dietro a una legnaia prima di scappare in strada.

Oggi è voluto intervenire anche il CentroDonna Lilith di Latina, da decenni al fianco delle donne vittime di violenza di genere. “Ieri pomeriggio a Cisterna due donne sono state uccise per mano di un uomo, un duplice femminicidio. Oggi - si legge in una nota -, ribadiamo che il femminicidio è l’apice estremo di una serie di violenze a cui le donne sono sottoposte quando molte volte decidono di porre fine ad una relazione.

La violenza si attua nel momento in cui un uomo perde il controllo e il potere che esercita sulla sua partner” ed è per questo fondamentale, prosegue il Centro Donna Lilith, “fornire alle donne degli strumenti per poter riconoscere sin da subito i primi segnali di violenza all’interno della relazione affettiva; il controllo, la limitazione della libertà personale, la gelosia, tutti questi fenomeni non sono rappresentazione dell'amore ma sono atti di violenza, violenza di genere .

Le donne che si trovano in una situazione di violenza possono chiamare il 1522 numero nazionale antiviolenza gratuito, per essere messe in contatto diretto con il centro antiviolenza a loro a più vicino e se sono in pericolo di vita contattare nell'immediato le forze dell'ordine. Sul nostro territorio esiste una rete territoriale, che con esperienza pluriennale, è in grado di intercettare la richiesta e accogliere le donne che hanno necessità di assistenza, compiendo una valutazione del rischio attenta e condivisa”.

Il ruolo dei centri antiviolenza è fondamentale per le donne in temporanea difficoltà a causa delle violenze subite in quanto trovano un luogo in cui operatrici esperte le ascoltano e le credono. “Per noi - concludono dall’associazione presieduta da Francesca Innocenti - le donne non sono mai, in nessun caso, responsabili delle violenze e ricordiamo quanto sia importante raccontare la violenza e i fatti di cronaca in maniera oggettiva e non rivittimizzante. Il messaggio che vogliamo ribadire è quello di non avere paura, di non vergognarsi e di chiedere aiuto per uscire dalla violenza e salvare la propria vita”.