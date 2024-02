Nicoletta e Reneé uccise da Christian Sodano. Così sono morte per difendere Desirée Amato

Due donne uccise a colpi di pistola in casa che pagano con la vita il disperato tentativo di salvare, rispettivamente, una figlia e una sorella. Così sono Nicoletta Zomparelli, 47 anni, e Renée Amato, 19 anni, sono morte a causa dei colpi esplosi da Christian Sodano, giovane maresciallo della guardia di finanza di 27 anni originario di Minturno e in servizio a Ostia. Teatro della tragedia una villetta in via Monti Lepini a Cisterna, a ridosso del quartiere San Valentino dove ieri pomeriggio si è consumato il duplice omicidio.

Nicoletta Zomparelli e Renée Amato sono la madre e la sorella di Desirée Amato che da qualche giorno pare stesse lasciando il giovane militare. Ieri un litigio tra i due ragazzi con le due donne intervenute in difesa della giovane e il tragico epilogo. Il 27enne tira fuori la pistola di ordinanza ed esplode quei colpi che le feriscono a morte.

La lite poi il duplice omicidio

Tanti ancora gli interrogativi a cui cercheranno di dare risposta gli investigatori che lavorano senza sosta da ieri sera. Le indagini dirette d pubblico ministero Valerio De Luca sono state affidate alla polizia che ha fermato il finanziere nel quartiere Q4 dove viveva con un parente. Secondo una prima ricostruzione il militare ieri pomeriggio è tornato nella villetta di via Monti Lepini che spesso frequentava per parlare di nuovo con Desirée Amato; la loro storia era turbolenta e fatta di continue discussioni. Ma quella di ieri è presto degenerata, i toni si sono fatti sempre più alti e a quel punto Nicoletta Zomparelli e Renée Amato sarebbero intervenute in difesa della giovane. E’ stato in quel momento che il 27enne ha sfoderato la pistola di ordinanza e ha fatto fuoco. Diversi i colpi esplosi che hanno raggiunto le due donne, per le quali non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del duplice delitto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia con la scientifica che ha svolto un primo sopralluogo e tutti i rilievi. Ora le indagini sono concentrate sui rapporti tra Christian Sodano e Desirée Amato che pare fossero diventati nell’ultimo periodo sempre più tesi.

Desirée è riuscita a salvarsi nascondendosi in bagno

E solo Derisée Amato è riuscita a sfuggire alla furia del militare nascondendosi in bagno. Solo dopo che il ragazzo si era ormai allontanato è uscita di casa, scappando per le campagna della zona di via Monti Lepini fino ad arrivare in un distributore di benzina della zona. Qui l’hanno trovata impaurita e sotto choc i carabinieri a cui ha detto di essere fuggita dopo che il fidanzato aveva ucciso la madre e la sorella.

L’arresto

Nel frattempo era già iniziata la fuga di Christian Sodano verso Latina, verso il quartiere Q4 dove viveva con un parente, dopo che nell’arco di pochi anni aveva perso la madre e il padre. Lo stesso parente che ha avvertito telefonicamente mentre cercava di raggiungere il capoluogo. E qui è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile, che nel frattempo sierano recati proprio nel quartiere Nuova Latina, ed è stato portato in Questura per essere ascoltato dal magistrato.

Cisterna vive l’ennesima tragedia

Un’ennesima tragedia quella che ha colpito ieri la comunità di Cisterna e che ha portato tristemente indietro negli anni al quel febbraio 2018 quando il carabiniere Luigi Capasso sparò alla moglie che scampò miracolosamente alla morte, poi uccise le sue due figlie prima di togliersi la vita. Ieri sera ha raggiunto via monti Lepini anche il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini. “Una comunità sconvolta dall’ennesima tragedia che ha visto vittime due donne, una madre e una figlia, per mano di un uomo violento. Tutta la nostra comunità si stringe intorno al dolore lacerante dei familiari” ha detto il primo cittadino.