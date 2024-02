Interrogato in carcere Christian Sodano. Attesa per l'autopsia sui corpi delle due donne uccise

E' iniziato questa mattina nel carcere di Latina l'interrogatorio di Christian Sodano, il finanziere di 27 anni che martedì pomeriggio ha sparato con la sua pistola d'ordinanza uccidendo Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente madre e sorella di Deryrée, la ragazza con la quale aveva avuto una relazione. Nella casa circondariale di via Aspromonte sono arrivati i leali dell'uomo, gli avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi, e il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. Il giovane finanziere, fermato in casa di uno zio a Latina a poche ore dagli omicidi, aveva già ammesso di aver sparato, confermando i fatti al pubblico ministero Valerio De Luca. Ora si attende la ricostruzione davanti al giudice del tribunale di Latina, che dovrà poi convalidare il fermo e confermare la custodia cautelare in carcere. Il gip, arrivato intorno alle 9,45, ha lasciato il carcere poco dopo le 10.

Intanto, emergono nuovi dettagli nel corso dell'attività investigativa che, attraverso il racconto della ragazza scampata alla strage, sta tentanto di ricostruire la dinamica del duplice omicidio di Cisterna. Christian Sodano quel giorno avrebbe più volte minacciato Desyrée di suicidarsi se lei lo avesse lasciato, poi la lite è degenerata, è andato in auto ed è rientrato nella villetta impugnando la sua pistola d'ordinanza. A quel punto ha sparato alle due donne che cercavano di proteggere Desyrée. Lei è riuscita a scappare, prima rifugiandosi in bagno, poi uscendo dalla finestra e correndo verso la strada., al buio, senza voltarsi.

Sulla complessa ricostruzione degli omicidi gli investigatori stanno ancora lavorando, mentre per l'autopsia sui corpi delle due vittime, iniziata mercoledì sera, ci vorrà più tempo. Proprio l'esame autoptico servirà a chiarire da quanti colpi siano state raggiunte le due donne, quali quelli mortali.