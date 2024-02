Christian Sodano fermato durante la fuga da Cisterna: “Se avesse voluto si sarebbe potuto consegnare”

C’è il concreto pericolo di fuga: questo quanto evidenziato dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario che ieri dopo l’interrogatorio di convalida in carcere di Christian Sodano ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del finanziere di 27 anni che nel pomeriggio del 13 febbraio ha ucciso Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e sorella della sua fidanzata Desirée.

E proprio dall’ordinanza, infatti, emerge un particolare di cui non si era a conoscenza fino a questo momento. Dopo il duplice delitto nella villetta di via Monti Lepini a Cisterna, il militare si è messo alla guida della sua Audi A3 per raggiungere a forte velocità Latina e l’abitazione in Q4 dello zio dove poi è stato trovato dagli agenti della squadra mobile. Ma durante la sua disperata fuga è stato fermato dai carabinieri in quel momento in servizio, ignari ovviamente di quanto accaduto poco prima, che lo hanno invitato a moderare la velocità.

E’ un passaggio riportato nell’ordinanza e che mette in evidenza, secondo il magistrato, che se Sodano avesse voluto avrebbe potuto consegnarsi in quel momento. “L’indagato - si legge nel provvedimento - si è allontanato dalla scena del crimine ad alta velocità tanto da essere fermato da una pattuglia dei carabinieri che lo hanno invitato a moderare l’andatura. Se avesse voluto – prosegue il magistrato – si sarebbe potuto consegnare alle forze dell’ordine in quella circostanza invece di fuggire a casa”.

Una circostanza, quindi, che ha indotto il gip a ritenere appunto concreto il pericolo di fuga da parte del finanziere e a considerare la custodia cautelare in carcere come l’unica misura adeguata alla posizione del 27enne che ieri mattina nel corso dell’udienza di convalida all’interno del carcere di Latina non ha risposto alle domande del gip Cario ma ha rilasciato soltanto brevi spontanee dichiarazioni per confermare quanto già confessato al pubblico ministero Valerio De Luca nell'interrogatorio di martedì notte.