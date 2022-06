Alta velocità e regionali nel caso: l'elenco dei treni cancellati e deviati

Ancora un giorno di passione per i pendorali che hanno scelto il treno per muoversi. Dopo lo svio di venerdì del treno Torino Napoli nella galleria Serenissima. Ferrovie dello Stato ha adottato modifiche al programma di circolazione dei treni, alta velocità e Regionali, in Lazio e Campania e bisognerà attendere almeno fino a mercoledì per il ripristino della regolare circolazione nel nodo di Roma.

Ad oggi, quindi, il traffico permane sospeso sulla linea alta velocità Roma - Napoli. Proseguono dunque senza sosta e con turni distribuiti su tutta la giornata le attività di ripristino sul tratto di linea nei pressi della stazione Prenestina. "L'obiettivo è garantire nel più breve tempo possibile, entro la serata di mercoledì 8 giugno, la regolare circolazione dei treni alta velocità e dei regionali a seguito dello svio dello scorso 3 giugno", la missione che Trenitalia ha sottolineato in una nota.

Oggi, spiega l'azienda, i "passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia. Nei giorni di martedì 7 e mercoledì 8 giugno il treno EN 294 Roma Termini (20:17) - Tarvisio Boscoverde - München Hauptbahnhof (9:21) ha origine da Bologna Centrale alle ore 23:45. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9592 in partenza da Roma Termini alle ore 20:10 e in arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle ore 21:46 e a Bologna Centrale alle ore 22:35, dove trovano proseguimento con il treno EN 294 che ne attende l'arrivo".

A questo link si possono consultare tutte le modifiche dei treni alta velocità con cancellazioni, limitazioni, deviazioni di percorso e modifiche alle fermate programmate con allungamento dei tempi di viaggio. A questo link, invece, c'è il dettaglio del programma dei treni regionali nel Lazio.