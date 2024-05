Elettricista “arrotonda” con lo spaccio: sequestrati un chilo di droga e 16mila euro

Elettricista “arrotonda” con lo spaccio di droga: un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato fermato per un controllo a Pomezia. Si tratta di un 44enne romano che deve rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, come accertato dagli investigatori del commissariato Romanina, era solito cedere sostanza stupefacente a una fitta rete di clienti abituali che incontrava nel corso della giornata, durante l’orario di lavoro, spostandosi a bordo del suo furgoncino da lavoro tra Pomezia e Roma. I poliziotti, durante un servizio di appostamento e osservazione, sono intervenuti fermando il 44enne a bordo del suo furgone in via Campobello a Pomezia. In questa circostanzia gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale che è stata estesa poi sia al mezzo che alla residenza dell’uomo.

Alla fine è stato rinvenuto complessivamente quasi un chilo di droga, suddivisa tra hashish, marijuana e cocaina, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento della droga e la somma di circa 16.000 euro in contanti. Per l’uomo è scattato quindi l’arresto.