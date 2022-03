Emergenza Ucraina, il Comune di Minturno attiva una task force, servizi e donazioni

Anche il Comune di Minturno sta lavorando per monitorare l'andamento dei flussi e fornire adeguate risposte per fronteggiare l'emergenza umanitaria legata alla guerra in Ucraina. L'amministrazione farà la sua parte per supportare le famiglie di origine ucraina e tutti i profughi che dovessero raggiungere il territorio scappando dal conflitto. Il Comune ha dunque istituito una task force composta dai servizi Welfare, protezione civile, polizia locale e mediatori culturali, che si è già attivata per fornire supporto logistico alle diverse iniziativa che sono state già avviata su base volontaria.

In particolare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, e il martedì anche dalle 15 alle 17, è attivo in Comune, in via Principe di Piemonte, lo sportello dei Servizi Sociali, contattabile al telefono ai numeri 0771 6608220 | 320 4109465. E' stato poi attivato anche un indirizzo di posta elettronica sosucraina@comune.minturno.lt.it al quale possono rivolgersi enti del terzo settore, attività commerciali, gruppi spontanei di cittadini utilizzando i moduli in allegato per segnalare persone arrivate dall'Ucraina e richiedere interventi e assistenza, offrire beni di prima necessità (come cibo in scatola e a lunga conservazione), prodotti per l'igiene personale, pannolini, salviette umidificate e omogeneizzati; comunicare l'eventuale disponibilità di alloggi per l'accoglienza temporanea di una famiglia o di una singola persona, indicando il periodo e il numero di persone ospitabili.

Il servizio è attivo anche per tutte le attività commerciali di Minturno che vogliono offrire servizi alla persona (come parrucchieri o estetiste) e per tutti i professionisti che vogliono donare le loro prestazioni (come supporto psicologico, prestazioni sanitarie, servizi ludici e ricreativi). Sarà poi cura dei Servizi sociali fornire tutte le informazioni necessarie e ricontattare coloro che hanno dato disponibilità.

Il Comune ha infine avviato anche una raccolta fondi per l'acquisto di viveri, medicinali e gestione di alloggi per i profughi ucraini. Per chiunque volesse dare il proprio contributo è possibile donare con le seguenti modalità: mediante bonifico intestato al Comune di Minturno con la causale "Donazioni per Ucraina",IBAN IT 12A0103074031000063100087; tramite versamento diretto sul conto di tesoreria del Comune di Minturno presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sita in Marina di Minturno, specificando la causale "Donazioni per Ucraina".