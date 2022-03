Emergenza Ucraina, nuovo vertice in prefettura per fare il punto sull'accoglienza

Si è tenuto ieri, 9 marzo, una nuova riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura dedicato all'emergenza Ucraina e all'organizzazione dell'accoglienza sul territorio pontino. La priorità al momento è quella di monitorare gli arrivi e dunque censire le famiglie già arrivate in provincia di Latina e ospitate presso familiari o conoscenti o presso cittadini del luogo che hanno messo a disposizione la propria abitazione. Con questo obiettivo sono stati allertati i Comuni, le strutture sanitarie e anche le associazioni di volontariato e le forze di polizia.

La Asl da parte sua ha messo a disposizione tre hub (a Latina, Formia e Terracina) per il rilascio del tesserino Stp che consente l'accesso alle prestazioni santiarie, per i tamponi e la vaccinazione anti Covid, ma accanto a questo servizio sarà attivato anche un ulteriore sostegno psicologico e la presenza di mediatori culturali.

Intanto, anche in mancanza di una stima precisa dei flussi che arriveranno, è partita anche la ricognizione di strutture disponibili per l'accoglienza dei rifugiati, più consone alle presenza di donne e minori. In molti comuni è possibile richiedere aiuti attraverso il servizio welfare o dare la disponibilità di ospitalità o alloggi per ospitare le famiglie in fuga dalla guerra.