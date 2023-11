Pedinato e poi controllato: così l’uomo è stato trovato con quasi mezzo etto di eroina

Trovato in possesso di quasi mezzo etto di eroina è finito agli arresti: si sono aperte le porte del carcere per un 40enne originario della Nigeria fermato dai carabinieri ad Anzio e controllato.

I militari della locale Compagnia lo hanno notato mentre con atteggiamento sospetto si aggirava nei pressi della zona Villa Claudia decidendo così di pedinarlo. Venuti a conoscenza anche del domicilio dell'uomo, i carabinieri hanno continuato a osservando a distanza fino al momento in cui hanno deciso di procedere con un controllo.

Nella disponibilità dell'uomo sono stati trovati gli oltre 400 grammi di eroina, racchiusi in 41 ovuli di varie dimensioni. Lo stupefacente è stato sequestrato insieme a materiale per il confezionamento, cinque telefoni cellulari e 1.870 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 40enne, dopo essere stato identificato, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e condotto presso il carcere di Velletri.