Bloccato in una zona impervia: escursionista geolocalizzato e soccorso sul Picco di Circe

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 5 novembre, per un escursionista bloccato in un punto impervio nei pressi del Picco di Circe, poi recuperato e tratto in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico Lazio, prontamente intervenuto e che ha operato con l’ausilio anche di vigili del fuoco e carabinieri forestali.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio quando è arrivata la richiesta di soccorso sul Monte Circeo per l’escursionista che era rimasto bloccato in una zona impervia a circa 600 metri sopra il livello del mare.

Subito sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino di Latina che, dopo averlo individuato grazie al sistema di geolocalizzazione Sms Locator, lo ha raggiunto e riaccompagnato in sicurezza sul sentiero e da lì fino alla sua automobile che si trovava in località Torre Paola a Sabaudia.