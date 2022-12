Escursionisti perdono l'orientamento sul Monte Semprevisa: soccorsi e messi in salvo

Nel pomeriggio, intorno alle 17:30, i carabinieri della stazione di Carpineto Romano, insieme al personale del Soccorso Alpino nazionale- sede di Collepardo, e al reparto Saf dei vigili del fuoco, hanno prestato soccorso a due persone che si erano perse sul Monte Semprevisa, sul versante di Carpineto Romano.

Si trattava di due escursionisti romani di 66 anni, partiti nella tarda mattinata da un sentiero lungo la montagna, all'altezza di via Maenza, km 25,700. I due hanno poi perso l'orientamento e chiesto aiuto attraverso il numero unico di emergenza 112. I vari reparti, coordinati dalla centrale operativa dei carabinieri di Colleferro, hanno localizzato e poi rintraccio gli escursionisti qualche ora più tardi, alle 20.40 circa e li hanno messi in salvo. Entrambi erano in buone condizioni di salute.