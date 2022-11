Esplosione e poi l’incendio sulla nave commerciale: maxi esercitazione al porto di Gaeta

Maxi esecrazione nella giornata di ieri al porto commerciale di Gaeta coordinata dalla sala operativa della Capitaneria di porto. Si è trattato, come viene definita in gergo, di una esercitazione complessa che, simulando una serie di scenari emergenziali concomitanti, ha visto coinvolti personale e mezzi navali oltre che della Guardia Costiera, anche di altri enti e organi dello Stato. L’attività è iniziata intorno alle 11 con la simulazione di un’esplosione e il conseguente incendio a bordo di una nave commerciale ormeggiata sulla banchina di riva del porto commerciale, a cui ha fatto seguito uno sversamento di idrocarburi in mare e l’assistenza sanitaria ad un marittimo.

Nella sequenza degli eventi, a seguito dell’esplosione, il comandante della nave ha lanciato l’allarme e, rilevato il conseguente incendio, ha attivato la macchina dei soccorsi tramite la Guardia Costiera partecipando, assieme a tutto l’equipaggio, al relativo contenimento con l’impiego della squadra antincendio e dei mezzi estinguenti di bordo. Intanto la sala operativa della Capitaneria di porto, ricevuta la chiamata di emergenza, ha assunto il coordinamento delle operazioni dando avvio alle specifiche procedure volte a contrastare gli eventi avversi.

Nell’immediatezza sono intervenuti il personale del Nucleo operativo intervento portuale della Capitaneria di porto e in mare le motovedette CP 2112 e CP 724. Nel frattempo la sala operativa ha allertato i vigili del fuoco intervenuti con il personale della sezione navale e della terrestre che hanno dato un importante apporto operativo assumendo il coordinamento tecnico delle operazioni di spegnimento dell’incendio. Fondamentale, inoltre, l’apporto dei servizi tecnico nautici, in particolare dei rimorchiatori portuali, dotati di appositi mezzi antincendio di bordo, del pilota del porto e degli ormeggiatori. E’ intervenuto anche il mezzo antinquinamento denominato “Bino”, per conto del Ministero dell’Ambiente, e la ditta concessionaria per il servizio di prevenzione ed intervento antinquinamento, incaricata dall’Autorità di Sistema portuale di Civitavecchia. Durante le operazioni la pattuglia della polizia ha garantito l’ordine pubblico e seguito, coadiuvato dal personale dell’Autorità di sistema portuale con specifiche mansioni, tutte le fasi volte a assicurare il rispetto delle misure di security.

Oltre all’azione di lotta all’incendio sulla nave e di contenimento in mare dell’inquinamento tramite la stesa di panne di contenimento ed oleo-assorbenti, l'intervento ha interessato anche il soccorso di un membro dell’equipaggio per il quale è stat simulata l’intossicazione a causa dei fumi sviluppatisi nell’incendio, e poi affidato alle cure del personale sanitario del 118.

“L’esercitazione - concludono dalla Capitaneria di Porto - ha consentito di testare i tempi d’intervento, la fluidità delle comunicazioni e di addestrare in situazioni realistiche il personale e gli equipaggi, anche al fine di migliorare la cooperazione tra i vari operatori pubblici e privati, con il coordinamento necessario della sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta.