Esodo per le vacanze: i consigli per un’estate in sicurezza anche sulle strade

Con l’arrivo di agosto si entra nel periodo più “caldo” dell’estate anche per quanto riguarda il traffico sulle strade. Partenze, rientri, spostamenti nei fine settimana rendono questi giorni “a rischio” per ciò che riguarda la circolazione stradale. E per questo la polizia ha adottato tutta una serie di iniziative, servizi e controlli supplementari rispetto a quelli ordinari, per garantire a tutti gli utenti della strada un’estate serena.

Con l'occasione, la polizia stradale di Latina raccomanda “a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione, in maniera particolare durante tali periodi estivi, nel momento in cui si pongono alla guida” e indica tutta una serie di consigli e di indicazioni da rispettare:

- prima di partire per le vacanze, verificare l’efficienza del veicolo, sottoponendolo ad un “check-up” completo, controllando, in maniera particolare, le parti meccaniche, i pneumatici (senza dimenticare la ruota di scorta o il cosiddetto “ruotino”), il funzionamento di tutte le luci, degli indicatori di direzione e dei freni, che siano perfettamente funzionanti;

- posizionare i bagagli in modo da non compromettere la stabilità del veicolo, né, tantomeno, la corretta visibilità sugli specchietti posteriori;

- mettersi alla guida riposati, assumendo cibi semplici e leggeri, bevande non alcoliche per evitare pericolosi “colpi di sonno” o “di calore”;

- rispettare sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede;

- evitare di usare il cellulare alla guida: se proprio necessita, utilizzare il sistema “bluetooth” o l’auricolare;

- indossare le cinture di sicurezza (sia nei posti anteriori, sia in quelli posteriori), nonché i seggiolini omologati per i bambini;

- per quanto riguarda i motociclisti, indossare un abbigliamento adeguato e calzare il casco in modo corretto, allacciandolo adeguatamente;

- durante le eventuali soste, chiudere bene il veicolo, compresi i finestrini e non lasciare oggetti di valore in vista (borse, computer, cellulari, ecc.);

- prima di partire e durante il viaggio, informarsi costantemente sulle condizioni della viabilità;

- nei giorni da “bollino rosso o nero”, portare al seguito acqua e cibo per eventuali emergenze o soste forzate e prolungate.

La polizia stradale di Latina ribadisce inoltre “che, per qualsiasi dubbio in merito alle disposizioni del Codice della Strada o per qualsivoglia suggerimento inerente la guida e/o i veicoli, il personale dipendente è a disposizione degli utenti 24 ore su 24 al numero di telefono 0773-26081”.