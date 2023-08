Esodo estivo, weekend da bollino rosso e nero. Intensificati i controlli anche in provincia

Primo fine settimana di agosto e secondo di grande partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza. Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di oggi, sabato 5 agosto, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domenica 6 agosto.

Intensificati i controlli

Anche nella provincia pontina l’attenzione è alta e la polizia stradale ha adottato una serie di iniziative, attività e servizi supplementari rispetto a quelli ordinari, per garantire a tutti gli utenti della strada un’estate serena. Saranno intensificati i controlli ai veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, come la Pontina, l’Appia, la Monti Lepini e la Flacca. Ulteriori servizi sono stati programmati anche di notte, sulle direttrici litoranee della provincia, soprattutto nei pressi dei centri balneari di Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.

Sarà impegnato un numero maggiore di equipaggi a bordo di auto e moto per garantire una notevole flessibilità d'impiego, anche in ragione dell'intensificazione del traffico. Sono stati, infatti, previsti dei rinforzi, sia nella zona litoranea che va da Nettuno al Circeo, sia nella tratta Terracina-Formia, grazie al contributo di personale proveniente dall’intera regione.

I servizi predisposti saranno finalizzati a svolgere come di consueto un'attività di prevenzione attraverso la presenza visibile e costante degli equipaggi che si occuperanno di viabilità e tutela dei viaggiatori; ma saranno anche effettuati controlli sia sulla velocità (per mezzo del telelaser e dell’autovelox), sia sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti (con l'utilizzo dell'etilometro e del drug-test), nonché nelle aree di sosta per contrastare fenomeni legati alla commissione di reati (truffe, furti, rapine). Anche il mezzo di trasporto verrà sottoposto a verifiche e controlli, sia di tipo amministrativo che tecnico riguardo, ad esempio, allo stato di usura degli pneumatici e all’efficienza di tutte le parti meccaniche, con particolare riguardo ai cosiddetti “mezzi pesanti” e a quelli destinati al trasporto collettivo di persone.

Le raccomandazioni

Con l'occasione, la polizia stradale di Latina raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione, in maniera particolare durante tali periodi estivi, nel momento in cui si pongono alla guida e di rispettare le seguenti indicazioni:

- evitare di bere alcolici;

- rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza;

- non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida;

- utilizzare sempre i sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, sia per i posti anteriori sia per quelli posteriori, nonché gli appositi seggiolini omologati per i bambini;

- prima di mettersi in viaggio, verificare la perfetta efficienza del mezzo e degli pneumatici;

- evitare (laddove sia possibile) di mettersi in auto durante le ore più calde della giornata, bere acqua durante il viaggio per idratarsi, così da evitare i “colpi di calore”.

La polizia stradale di Latina ribadisce anche che, “per qualsiasi dubbio in merito alle disposizioni del codice della strada o per qualsivoglia suggerimento inerente la guida e/o i veicoli, il personale dipendente è a disposizione degli utenti 24 ore su 24 al numero di telefono 0773-26081”.

La campagna a livello nazionale

Prosegue, a livello nazionale, la collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida.

A partire da sabato 5 agosto, e durante altri due weekend del mese (12-26 agosto), i poliziotti della stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Aspi e Anpas offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo. In alcune tappe saranno anche presenti auto d’epoca del G.A.A.M.S. (Gruppo Amatori Automoto Storiche). Gli operatori della specialità creeranno uno spazio di interazione per i viaggiatori, ai quali saranno anche distribuiti dei gadget, intrattenendo i più piccoli con momenti di gioco, per coinvolgere le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale: la distrazione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. Nelle aree di servizio sarà allestito un punto di contatto per gli utenti in transito in cui saranno posizionati l’ufficio mobile, auto e moto della Polizia Stradale e dei gazebo. Sarà anche possibile simulare la guida in stato di alterazione, indossando degli appositi visori, che simulano la condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o alcolici. L’iniziativa, volta a sensibilizzare gli utenti sui comportamenti di guida corretti, prosegue nel solco della continuità delle campagne di comunicazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato.