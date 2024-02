Esplode una bombola di gas, crolla una casa: salvate tre persone rimaste sotto le macerie

Una bombola del gas è esplosa questa sera a Terracina all'interno di una villetta. L'incidente si è verificato intorno alle 19,30 in via Ponte di Ferro e ha provocato il crollo dell'abitazione di due piani. Immediati i soccorsi.

Il luogo dell'esplosione è stato raggiunto dai carabinieri della compagnia locale e dai vigili del fuoco di Terracina che hanno provveduto a isolare l'area. Con loro anche ambulanze e medici, per soccorrere i feriti rimasti intrappolati sotto le macerie. I soccorritori hanno salvato tre persone e un cane rimasti sotto le macerie. Secondo le prime informazioni, una donna è stata trasportata a bordo di un'eliambulanza a Roma in codice rosso per la perdita di un dito e ustioni sul visto. Altre due donne e un uomo sono rimasti feriti in modo lieve. Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino, le cui condizioni non sono gravi.

I vigili del fuoco sono ora al lavoro per la messa in sicurezza dell'area.