Esplosione su un peschereccio, due ustionati sull’isola di Ponza

Momenti paura sono stati vissuti a Ponza dove una forte esplosione ha squarciato la tranquillità di quella che doveva essere una normale mattina di estate sull’isola lunata. Da quanto appreso lo scoppio sarebbe avvenuto all’interno di un peschereccio appartenente alla locale flotta. Due le persone che sono rimaste ferite.

Sono ancora poche i dettagli a disposizione; l'incidente si è verificato intorno alle 10 di oggi, lunedì 17 luglio in banchina. Da quanto emerso l’esplosione si è verificata mentre sull’imbarcazione era in corso degli interventi di manutenzione di una cella frigorifera. Secondo le prime informazioni sarebbero rimasti ustionati dalla fiammata l'armatore e il tecnico che stava effettuando la riparazione.

Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in eliambulanza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e i carabinieri. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cassino, sono state avviate dalla Guardia Costiera e sono tutt'ora in corso. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle possibili cause o responsabilità dell'incidente.