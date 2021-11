Estorsione per un debito di droga: la vittima denuncia tutto, 34enne arrestato

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Latina per estorsione al termine di un’indagine lampo condotta dalla Squadra Mobile dopo la denuncia presentata dalla vittima. L’operazione è scattata nella serata di ieri culminata con l’arresto dell’uomo con a carico pregiudizi di polizia per i reati di lesioni, minacce e danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un 37enne aveva contratto un debito di 80 euro per l’acquisto un anno fa di hashish; debito che non era più riuscito a saldare anche perché nel frattempo il creditore aveva richiesto vertiginosi interessi che lo avevano fatto lievitare fino a 700 euro.

Le esose richieste da parte del 34enne erano state accompagnate da aperte minacce, anche di morte, se il debitore non avesse al più presto provveduto al pagamento. Mossa dal timore di ritorsioni, la vittima si è così determinata a sporgere denuncia presso la Questura

A questo punto i poliziotti hanno organizzato la trappola: nella serata di ieri il 37enne ha fissato n un’area pubblica in Q4 un appuntamento con l'uomo a cui ha consegnato un acconto di quanto dovuto, pari a 50 euro. Subito dopo lo scambio, gli agenti posizionati nelle immediate vicinanze, sono piombati sul 34enne a cui non è stata lasciata alcuna possibilità di fuga ed è stato arrestato; al termine delle formalità di rito è stato poi associato presso la casa circondariale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.