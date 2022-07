Estorsione all’imprenditore per non rivelare la loro storia: la donna si fa versare quasi 30mila euro

Anni di persecuzioni e contnue richieste di denaro per non rivelare nulla della loro precedente relazione: ora per l’uomo, un imprenditore di Fondi che ha raccontato tutto alla polizia, è finito l’incubo mentre la donna è stata arrestata. Nel pomeriggio del 21 luglio, infatti, gli agenti del Commissariato di Fondi hanno dato esecuzione nei confronti di quest'ultima alla ordinanza di misura cautelare in regime degli arresti domiciliari a firma del giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota. La donna è accusata dei reati di estorsione, atti persecutori e diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.

Lo scorso 25 giugno l’imprenditore, stanco delle continue vessazioni alle quali è stato sottoposto negli ultimi 4/5 anni, dopo l’ennesimo episodio ha deciso di sporgere una dettagliata denuncia presso il Commissariato di Fondi che immediatamente ha interessato la Procura di Latina. L’uomo, nella sua denuncia, ha raccontato di essere vittima di quotidiani atti di persecuzione da parte della donna con la quale in passato aveva intrattenuto una relazione e che aveva iniziato a pretendere da lui, in maniera costante e sotto la minaccia di rivelare la loro precedente relazione, somme di denaro, tanto da costringerlo a versare negli ultimi anni tra i 20 ed i 30mila euro.

I comportamenti vessatori della donna si erano poi concentrati anche verso la figlia minorenne dell’uomo insultata e vittima di un tentativo di investimento con un’auto. “Al rifiuto di continuare a pagare - spiegano dalla Questura -, l’indagata estendeva tali comportamenti anche nei confronti degli altri familiari e collaboratori dell’imprenditore, arrivando ad inviare alla moglie e alla figlia dell’uomo dei file audio riproducenti i rapporti sessuali, che i due avevano avuto in passato”.

Quanto dettagliatamente riportato nella denuncia, è stato riscontrato dalle accurate indagini delegate dall’ufficio del sostituto procuratore Antonio Sgarrella al personale della polizia; all’esito delle stesse attività investigative il magistrato inquirente ha inoltrato una richiesta di misura cautelare all’ufficio dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Latina. Il giudice Castiota, accogliendol’istanza avanzata dalla Procura, ha emesso così la misura restrittiva degli arresti domiciliari, eseguita dal personale del Commissariato di Fondi. Nei prossimi giorni la donna verrà sottoposta ad interrogatorio di garanzia, dove avrà la possibilità di fornire la sua versione dei fatti.