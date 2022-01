Chiede soldi per la restituzione di un marsupio smarrito: 45enne arrestata per estorsione

Chiede soldi ad un uomo per restituirgli il marsupio che aveva smarrito: una donna di 45 anni di Norma, con precedenti per lesioni, è stata arrestata dalla polizia per estorsione. L’arresto, in flagranza di reato, è scattato nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 gennaio, con la 45enne che è stata bloccata dagli uomini del Commissariato di Cisterna, dopo aver ricevuto dalla vittima il denaro pattuito.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, nei gironi scorsi l’uomo aveva denunciato lo smarrimento di un marsupio da motociclista con all'interno i documenti della sua moto, le chiavi di casa ed altri effetti personali. Non solo, ma nella speranza di ritrovarlo aveva postato sul suo profilo Facebook il suo numero di telefono per eventuali contatti da parte del ritrovatore. E’ stato a quel punto che ha ricevuto su whatsapp un messaggio da parte della donna con cui ha dato poi vita ad una trattativa tramite contatti telefonici concordando con lei modalità di restituzione del marsupio. Ma la donna ha chiesto la somma di 15 euro, pretese poi ridimensionate a 50 euro.

Nel pomeriggi di ieri, pero, l’uomo si è recato presso gli uffici del Commissariato di Cisterna riferendo la sua volontà di incontrare la donna con cui si era dato appuntamento nella zona di Doganella di Ninfa. La banconota che doveva essere così consegnata è stata fotocopiata e siglata prima che la vittima raggiungesse il luogo pattuito dove è poi arrivata anche la 45enne con il suo convivente. Qui lei ha riconsegnato al proprietario il marsupio ricevendo la banconota da 50 euro. A quel punto sono intervenuti gli agenti che hanno arrestato la donna per il reato di estorsione; al termine delle formalità di rito è stata poi posta ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.