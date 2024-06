Auto sospetta fermata dai carabinieri: a bordo un giovane evaso dai domiciliari da giorni

C’era anche un giovane evaso dai domiciliari da giorni a bordo dell’auto sospetta che i carabinieri hanno fermato per un controllo: è accaduto nei giorni scorsi a Gaeta dove è stato arrestato un ragazzo di appena 18 anni di Secondogliano, Napoli. Le accuse per lui sono di evasione e falsa attestazione sulla propria identità fornita al pubblico ufficiale.

In particolare, i militari durante il servizio hanno notato una vettura che si aggirava con fare sospetto in via Sant’Agostino e hanno quindi deciso di fermarla per un controllo. A bordo c’erano quattro donne e il giovane, tutti provenienti dal napoletano. Nel corso degli accertamenti è emerso che solo il ragazzo, che ha poi fornito le proprie generalità a voce, non aveva con sé i documenti. Il fiuto e lo scrupoloso controllo dei militari ha permesso però di appurare come il giovane si fosse allontanato dal proprio domicilio da diversi giorni, luogo dove era ristretto in regime di arresti domiciliari a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria di Genova e Napoli per reati di truffa, estorsione e ricettazione.

All’esito delle operazioni di rito è stato quindi arrestato e portato presso la propria residenza con contestuale foglio di via obbligatorio per anni tre dalla città del Golfo.