Viola più volte i domiciliari: giovane di 21 anni arrestato per evasione, finisce in carcere

Viola più volte i domiciliari e ora per lui si aprono le porte del carcere. Un giovane di 21 anni di Minturno si è visto notificare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dai carabinieri della Stazione di Scauri.

Il provvedimento cautelativo, spiegano dall’Arma, arriva a seguito dei vari riscontri operati dai militari che hanno appurato appunto come il giovane avesse più volte violato i domiciliari allontanandosi senza alcuna autorizzazione in più circostanze negli ultimi due mesi.

Al termine delle formalità di rito il 21enne, arrestato per evasione, è stato tradotto presso la casa circondariale di Isernia. L’arresto rientra nell’ambito dell’attività posta in essere dai carabinieri della Compagnia di Formia che hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in genere.