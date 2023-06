Detenuto evaso dal carcere di Latina: cosa sappiamo

Sono ancora in corso da domenica le ricerche del detenuto 22enne evaso dal carcere di Latina. Dahy Ehab Mahrous Abouelela, questo il suo nome, è riuscito in un'impresa che fino ad ora era stata impossibile, approfittando di una serie di circostanze che evidentemente gli sono state favorevoli. Ha pianificato la fuga durante l'ora d'aria concessa ai detenuti nei cortili della struttura di via Aspromonte, approfittando anche della giornata di domenica e di un numero inferiore di guardie in servizio.

La ricostruzione della fuga

Secondo la ricostruzione ha utilizzato probabilmente una corda per scavalcare prima una parete più bassa, poi il muro di cinta del carcere alto circa 6 metri, e infine l'inferriata esterna, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Solo più tardi, al momento dell'appello, è stata evidente la sua assenza e da quel momento è stato lanciato l'allarme e sono scattate le ricerche. Cosa abbia fatto e come sia riuscito a dileguarsi il 22enne una volta all'esterno della casa circondariale è ancora tutto da accertare, ma le ricerche, condotte anche dalla squadra mobile di Latina, sono concentrate su eventuali complicità esterne che possano averlo aiutato nella fuga. Si scava dunque fra le sue conoscenze e tra le frequentazioni che aveva in città prima di essere arrestato.

Chi è il 22enne evaso dal carcere

Dahy Ehab Mahrous Abouelela, egiziano, ha 22 anni. Dalla Capitale aveva raggiunto la città di Latina. Si trovava nella casa circondariale di via Aspromonte, a Latina, solo di passaggio. Un detenuto in transito, che era stato arrestato per rapina e spaccio e poi, nei mesi scorsi, gli era stata notificata una nuova ordinanza con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti.