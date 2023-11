Evade dai domiciliari, rintracciato dai carabinieri mente sulla sua identità

Dopo essere evaso dai domiciliari è stato rintracciato dai carabinieri mentendo loro sulla sua identità per evitare i controlli: per questo un uomo è finito nuovamente agli arresti a Pomezia. Si tratta di un 38enne che ora deve rispondere dei reati di evasione e falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità personale.

L'uomo, in piena notte, è stato notato dai militari mentre si aggirava sul lungomare delle Meduse di Torvajanica; alla loro vista è entrato in un hotel, insospettendo i carabinieri che hanno deciso di rintracciarlo per sottoporlo ad un controllo. Proprio nel corso degli accertamenti il 38enne, al fine di eludere il controllo circa la sua vera identità, ha fornito false generalità che una volta individuata e controllata alla banca dati, ha portato alla luce che era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliar, per reati in materia di violenza di genere.

Fuori dal suo domicilio sprovvisto di alcuna autorizzazione è stato quindi arrestato e accompagnato presso le aule del Tribunale di Velletri dove il giudice ha convalidato l'arresto.