Ai domiciliare per droga evade per andare al bar, sorpreso dai carabinieri finisce in carcere

Ai domiciliari per droga esce per andare al bar, ma sorpreso dai carabinieri questa volta è finito in carcere. E’ accaduto a un giovane di 29 anni di origini egiziane arrestato nuovamente nei giorni scorsi dai carabinieri a Formia.

Il servizio dei militari della Sezione Radiomobile del Norm della locale Compagnia si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dei reati dell’Arma. Secondo quanto ricostruito, il 29enne arrestato lo scorso 12 settembre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti era stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria alla misura cautelare della detenzione domiciliare. Ma nonostante questo è stato sorpreso dai carabinieri mentre si stava dirigendo liberamente all’interno di un bar di Formia.

In manette per evasione dagli arresti domiciliari, questa volta è stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria alla più grave misura della detenzione presso il carcere di Cassino.