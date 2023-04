Evaso dai domiciliari viene trovato in auto con la fidanzata: terzo arresto in meno di un mese

E’ costata cara a un uomo di 41 anni la fuga d’amore per vedere la fidanzata: ristretto ai domiciliari, infatti, è stato sorpreso dai carabinieri della Compagnia di Pomezia fuori dalla sua abitazione e per questo è finito di nuovo in manette. Per la terza volta in meno di un mese.

Il 41enne è stato arrestato dai militari dell’aliquota radiomobile che passando nel comprensorio di case popolari di via Ugo La Malfa a Pomezia lo hanno notato mentre, violando il provvedimento restrittivo della libertà personale cui era sottoposto, era in auto insieme alla fidanzata. Non solo, ma alla vista dei militari il 41enne ha tentato anche di allontanarsi ad alta velocità.

Ma subito i carabinieri sono riusciti subito a bloccarlo. Non è il primo episodio del genere che vede protagonista l’uomo arrestato altre due volte per evasione, alla fine del mese di marzo ed agli inizi del mese di aprile, quando i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo avevano sorpreso, in entrambe le circostanze, fuori dal proprio domicilio.