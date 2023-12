Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia non viene trovato in casa, arrestato per evasione

Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia non viene trovato in casa al momento del controllo. E’ accaduto nella giornata di ieri ad Aprilia dove i carabinieri hanno nuovamente arrestato l’uomo.

L’attività è stata condotta dai militari del locale Norm - Sezione Operativa del Reparto Territoriale che hanno fatto la scoperta durante il controllo nei confronti del soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in merito a un provvedimento emesso dal gip di Latina per maltrattamenti in famiglia.

Ma all’atto del controllo non era all’interno della sua abitazione e quindi nuovamente arrestato. Per lui è stata disposta ancora la misura dei domiciliari in attesa della convalida e della successiva determinazione dell’Autorità Giudiziaria.